Tarsus Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçını dev ekranda izletti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tarsus Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçını dev ekranda izletti

Tarsus Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçını dev ekranda izletti

Tarsus Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçında sporseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinlikte binlerce kişi bir araya gelerek milli takıma destek verdi.

07.07.2024 15:51  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Belediyesi, her milli maçta olduğu gibi Türkiye- Hollanda maçında da dev ekranda maç izleme etkinliği düzenleyerek sporseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Atatürk Gösteri Merkezi'ndeki etkinlik öncesinde alan, Tarsus Belediyesi tarafından bayraklar ve flamalarla donatıldı. Vatandaşlar, dev ekranda maçı izleyebilmek için erken saatlerde alana gelmeye başladı. Etkinlik alanında kurulan yiyecek ve içecek stantları, maçı izlemeye gelenlere hizmet verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, etkinliğe katılarak halkla birlikte maçı izledi. Başkan Boltaç, yaptığı konuşmada milli takıma olan inancını ve desteğini dile getirdi. "Milli takımımız bizim gururumuzdur. Her zaman onların yanındayız, böyle günlerde millet olarak bizi birleştiren, tek yürek yapan milli takımımız maçı kaybetmiş olsa da milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden sağladığı için kazanan milli birlik ve beraberlik ruhu olmuştur. Kazanan Türkiye'dir" dedi. Boltaç, maçın ardından vatandaşlarla sohbet ederek onların görüş ve önerilerini de dinledi.

Etkinliğe katılım beklenenden fazla oldu ve mekan dolup taştı. Binlerce Tarsuslu, Atatürk Gösteri Merkezi'nde bir araya gelerek milli takıma destek verdi. Kalpler milli takım için attı, Tarsus tek yürek oldu. Maçın sonucunda Türkiye'nin 2-1 mağlubiyeti herkesi üzse de etkinlik boyunca yaşanan coşku ve heyecan herkesin yüzünde bir gülümseme bıraktı.

Etkinlik, Tarsus halkının birlik ve beraberliğini pekiştirirken, spora olan ilgiyi ve desteği de bir kez daha gözler önüne serdi. Tarsus Belediyesinin düzenlediği bu tür etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı artırdığı ve kentteki sosyal hayatı canlandırdığı bir kez daha görüldü.

Tarsus Belediyesinin dev ekranda maç izleme etkinliği, hem büyük küçük herkesin keyifli vakit geçirdiği bir akşam oldu hem de milli takıma olan bağlılığı ve sevgiyi bir kez daha ortaya koydu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Milli Takım, Hollanda, Türkiye, Tarsus, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçını dev ekranda izletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
11:46 Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı
10:11 Profesörden korkutan uyarı: İzmir santim santim çöküyor, gelecekte her yeri su basabilir Profesörden korkutan uyarı: İzmir santim santim çöküyor, gelecekte her yeri su basabilir
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 16:42:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçını dev ekranda izletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement