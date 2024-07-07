Tarsus Belediyesi, Türkiye-Hollanda maçını dev ekranda izletti

Spor

Tarsus Belediyesi, her milli maçta olduğu gibi Türkiye- Hollanda maçında da dev ekranda maç izleme etkinliği düzenleyerek sporseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Atatürk Gösteri Merkezi'ndeki etkinlik öncesinde alan, Tarsus Belediyesi tarafından bayraklar ve flamalarla donatıldı. Vatandaşlar, dev ekranda maçı izleyebilmek için erken saatlerde alana gelmeye başladı. Etkinlik alanında kurulan yiyecek ve içecek stantları, maçı izlemeye gelenlere hizmet verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, etkinliğe katılarak halkla birlikte maçı izledi. Başkan Boltaç, yaptığı konuşmada milli takıma olan inancını ve desteğini dile getirdi. "Milli takımımız bizim gururumuzdur. Her zaman onların yanındayız, böyle günlerde millet olarak bizi birleştiren, tek yürek yapan milli takımımız maçı kaybetmiş olsa da milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden sağladığı için kazanan milli birlik ve beraberlik ruhu olmuştur. Kazanan Türkiye'dir" dedi. Boltaç, maçın ardından vatandaşlarla sohbet ederek onların görüş ve önerilerini de dinledi.

Etkinliğe katılım beklenenden fazla oldu ve mekan dolup taştı. Binlerce Tarsuslu, Atatürk Gösteri Merkezi'nde bir araya gelerek milli takıma destek verdi. Kalpler milli takım için attı, Tarsus tek yürek oldu. Maçın sonucunda Türkiye'nin 2-1 mağlubiyeti herkesi üzse de etkinlik boyunca yaşanan coşku ve heyecan herkesin yüzünde bir gülümseme bıraktı.

Etkinlik, Tarsus halkının birlik ve beraberliğini pekiştirirken, spora olan ilgiyi ve desteği de bir kez daha gözler önüne serdi. Tarsus Belediyesinin düzenlediği bu tür etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı artırdığı ve kentteki sosyal hayatı canlandırdığı bir kez daha görüldü.

Tarsus Belediyesinin dev ekranda maç izleme etkinliği, hem büyük küçük herkesin keyifli vakit geçirdiği bir akşam oldu hem de milli takıma olan bağlılığı ve sevgiyi bir kez daha ortaya koydu. - MERSİN