Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı

09.06.2022 09:15
Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı

TFF 2. Lig'de yer alan Tarsus İdman Yurdu, Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaştı.

TFF 2. Lig'de yer alan Tarsus İdman Yurdu, Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaştı.

Tarsus İdman Yurdu transfer komitesi tarafından yapılan toplantının ardından Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı.

Kulüp Başkanı Ali İlk, "Bu anlaşmanın kulübümüz adına ve hocalarımız adına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Her şey Tarsus İdman Yurdu için" dedi.

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Birol Erol, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı - Son Dakika

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