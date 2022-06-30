Tarsus Su Parka vatandaşlardan yoğun ilgi

Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve aynı zamanda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenmek isteyen Tarsuslu vatandaşlar için Tarsus Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tarsus Su Park, yoğun ilgi görüyor.

Tarsus Belediyesi'nin yaz mevsiminde hizmete sunduğu, serinleyebilecekleri ve aynı zamanda alanında uzman yüzme eğitmenleri tarafından yüzme öğrenebilecekleri sosyal alan olan Tarsus Su Park, vatandaşların uğrak yeri oldu. 7'den 70'e her vatandaşa açık olan yüzme kurslarında Tarsuslular yüzme öğrenirken, aynı zamanda sosyalleşme ve spor yapma imkanı buluyor. Düzenli aralıklarla Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bakanlık görevlileri tarafından analiz edilen havuz suları da gerekli hijyen testlerinden tam not alarak, ailelerin en büyük sorunu olan sağlıksız havuz sularına karşı tercih ediliyor.

Tarsus Su Park, pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve pazar karma, salı günü kadınlar, cumartesi ise ailelere hizmet veriyor. Özellikle çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği havuzlar, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinleme imkanı sunuyor. Havuz giriş fiyatları yüksek enflasyona rağmen 50 TL olarak belirlenirken, özel ve deneyimli eğitmenler eşliğinde devam eden yüzme kursları da cüzi miktarlar ile ebeveynlerin ilk durağı oluyor. Havuz, hafta içi 11.30-16.00, hafta sonu ise saat 10.00-16.00 saatleri arasında kullanılabiliyor. Kayıt olmak için de Tarsus Belediyesi nikah salonu yanında bulunan Tarsus Su Parka şahsen başvuru yapabiliyor. - MERSİN