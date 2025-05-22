Tarsus\'ta Dostluk Maçı: Belediye Personeli ve Muhtarlar Berabere Kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye personeli ile mahalle muhtarları 'dostluk maçı' yaptı. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın da forma giydiği mücadele de maç 4-4 berabere bitti.

Tarsus Belediyesinin, toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi amaçlayan, kentteki dayanışma kültürünü pekiştiren etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde, belediye personeli ve mahalle muhtarlarının karşı karşıya geldiği müsabaka, keyifli anlara ve centilmence mücadelelere sahne oldu. Başkan Boltaç, belediye personeliyle Tarsus'un mahalle muhtarlarını bir araya getiren dostluk maçında sahaya çıktı. Başkan Boltaç'ın da forma giydiği mücadele 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

Maçta, takım ruhunun ön planda olduğunu belirten Başkan Ali Boltaç, "Bu güzel karşılaşmada takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter döktük, mücadele ettik. Dayanışma ruhunun, dostluğun ve samimiyetin sahaya yansıdığı bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN