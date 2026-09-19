Taşdemir, Ankara Keçiörengücü deplasmanındaki 1-1 sonrası gençleri tebrik etti

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Bizim için zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Özellikle eksiklerimizi de baz aldığımızda zor bir karşılaşmaydı. Özellikle genç oyuncularımızı buradan tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bizim için zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Özellikle eksiklerimizi de baz aldığımızda zor bir karşılaşmaydı. Özellikle genç oyuncularımızı buradan tebrik ediyorum. Gerçekten sezon başından beri belki de ortaya koymadığımız mücadele gücünü ortaya koydular. Kendileriyle gurur duyuyorum. Kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Özellikle mücadele kısmı bizim açımızdan eksik olan kısmımız çok iyiydi. Sadece kendi ayağımızdaki bir topu verip gol yemek üzdü. Ama maç iki tarafa da gidip gelebilirdi. Özellikle son dakikalarda; biz kaçırdık, Keçiören kaçırdı son dakika. Bence izlemesi keyifli de bir maç oldu diye düşünüyorum. Sonuçta zorlu bir deplasmandan bu kadar eksiğe rağmen 1 puanla dönmek bizim için önemli. Ligin 4'te 1'i hemen hemen bitti. Bu arayı da inşallah iyi değerlendirip, eksiklerimizi çok daha fazla ön plana çıkartıp, onlara daha çok çalışıp, giderip inşallah ligin devamına çok daha iyi bir Sivasspor izletebiliriz taraftarlarımıza" diye konuştu.