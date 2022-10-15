Taşkın Aksoy: "İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik" - Son Dakika
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Taşkın Aksoy: "İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik"

15.10.2022 21:34

- Taşkın Aksoy: "İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik" Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, "İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik" dedi.

- Taşkın Aksoy: "İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, "İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne iki sıfır mağlup olan Gençlerbirliği'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşkın Aksoy, "İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik. İlk 15-20 dakika gayet tempolu başladık, baskın oynadık. Orada bir karambolden gol bulsak belki bambaşka skor gelecekti. Keçiören biraz daha iyi oyuna dahil oldu. İkinci yarı maalesef oyun olarak istediğimiz yansıtamadık. Bizim en büyük eksiğimiz ceza sahası içerisinde üretkenlik, bire birde adam eksiltmek, orada eksiğimiz var. Bir dahaki maçlarda inşallah bu hatalardan ders alıp, daha iyi yapacağız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taşkın Aksoy: 'İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşkın Aksoy: "İyi başladığımız maçı 2-0 yenik bitirdik" - Son Dakika
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