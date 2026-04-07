Taşova Belediyespor 1. Lig'e Yükseldi
Taşova Belediyespor 1. Lig'e Yükseldi

Taşova Belediyespor 1. Lig'e Yükseldi
07.04.2026 17:06
Taşova Belediyespor, dörtlü finalde şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi, Kaymakam'ı ziyaret etti.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig dörtlü finalinde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Taşova Belediye spor takımı şampiyonluk kupası ile birlikte Kaymakam Salih Kartal'ı ziyaret etti.

Kartal, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları, teknik ekibi, yönetim kurulu ve emeği geçenleri tebrik etti.

Gençlere spor yapmaları için her zaman destek olacaklarını belirten Kartal, "THF 2. Ligi'nde önce grup maçlarında daha sonra Ordu ilinde oynanan play-off maçları ve 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Ankara THF Prof.Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynadığı maçlar sonucunda namağlup şampiyon olarak 1. Lig'e yükselerek ilçemize büyük mutluluk yaşatan tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi, yönetim kurulumuzu ve emeği geçenleri kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde önemli bir başarı elde edilerek ilçemizin adına güzel bir tanıtım olmuştur. Taşova hentbol kültürü olan ve daha önceki yıllarda süper ligde ve Avrupa kupalarında mücadele ederek bu başarılara alışık bir ilçemizdir. İlçe olarak yeni hedeflerin yeni başarılar getireceğine ve yeniden süper ligde mücadele edeceğine inanıyoruz." dedi.

Ziyarette, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Gençlik Spor İlçe Müdürü Abdülkadir Saraç, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Kulüp Başkanı Mehmet Şenel, Yönetim Kurulu üyesi Beytullah Duman, teknik ekip ve sporcular yer aldı.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

