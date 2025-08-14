Tavas\'ta Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi yüzme kurslarına, kırsal mahallelerden Tavas'a getirilen 250 çocuğun bu sayede yüzme öğrenmeleri sağlanıyor.

Tavas Belediyesi tarafından yaz ayları boyunca sürdürülen yüzme kurlarında kırsaldaki çocuklar unutulmadı. Çocukların, hem yüzme öğrenmesi hem de bu sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla Tavas'ın farklı mahallerinden 7 ile 14 yaş arası 250 öğrenciye taşımalı eğitimle yüzme kursu sağlanıyor. Bölgelerdeki minibüs kooperatiflerinden günlük olarak kiralanan minibüslerle öğrencilerin Tavas Yüzme Havuzuna ulaşımı sağlanıyor. Yüzme kursuna katılan çocuklar sıcak havalarda havuzda yüzerek serinlerken farklı çocuklarla sosyalleşmeleri sağlanıyor.

7 den 70'e herkes için çalıştıklarını belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas Belediyesi olarak, köylerimizde yaşayan 7-14 yaş arası çocuklarımız için ücretsiz taşımalı yüzme kursu başlattık. Köylerden, Tavas merkeze gelen 250 çocuğumuz, hem yüzme öğrenecek hem de bu sporu hayatlarının bir parçası haline getirecek. İlk gün, çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk her şeye bedeldi. Katkılarından ötürü Denizli Büyükşehir Belediyemize ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz. 7'den 70'e herkes için çalışmaya, Tavas için daha güzel projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ