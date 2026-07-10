Tavşanlı Akıncılar Tarihi Finale Çıkıyor - Son Dakika
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Tavşanlı Akıncılar Tarihi Finale Çıkıyor

Tavşanlı Akıncılar Tarihi Finale Çıkıyor
10.07.2026 14:46
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Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde Tavşanlı Akıncılar, 2. Lig'e çıkmak için kritik maça hazırlanıyor.

Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde Kütahya'yı başarıyla temsil eden Tavşanlı Akıncılar Spor Kadın Futbol Takımı, 2. Lig'e yükselme yolunda tarihi bir maça çıkıyor. Eflatun-beyazlı ekip, Play-off final müsabakasını kazanmak için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde sezon başından bu yana sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi temsilcisi Akıncılar Spor, gözünü bir üst lige dikti. Kıran kırana geçen play-off mücadelelerinin ardından finale yükselmeyi başaran Tavşanlı ekibi, Bandırmagücü maçını kazandığı takdirde adını doğrudan Kadınlar 2. Ligi'ne yazdıracak.

Tavşanlı Akıncılar Spor'un şampiyonluk müsabakası, 12 Temmuz 2026 Pazar günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sahası'nda oynanacak. Saat 17.30'da başlayacak olan dev karşılaşmada, her iki takım da 2. Lig biletini kapabilmek için tüm gücünü sahaya yansıtacak.

"Tüm Tavşanlı halkının desteğe bekliyoruz"

Kulüp Başkanı Murat Göçmen, yaptığı açıklamada, takımın motivasyonunun en üst seviyede olduğu belirtilerek, "Kütahya ve Tavşanlı'yı kadın futbolunda en iyi şekilde temsil etmek için aylardır durmaksızın çalışıyoruz. Önümüzde sadece tek bir engel kaldı. Eskişehir'de oynayacağımız bu tarihi final maçında tüm Tavşanlı ve Kütahyalı sporseverleri tribünde görerek, şampiyonluk coşkusunu hep birlikte yaşamak istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kritik müsabaka için Tavşanlı'dan Eskişehir'e çok sayıda taraftarın çıkarma yapması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Murat Göçmen, Eskişehir, Akıncılar, Tavşanlı, Kütahya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı Akıncılar Tarihi Finale Çıkıyor - Son Dakika

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