Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrak değişimi yaşandı.

Tavşanlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kudret Vural, görevi Ahmet Turan Esen'e devretti. Kurucu Başkan olarak 2014 yılından bu yana başkanlık görevini yürüttüğü Tavşanlı Beşiktaşlılar Derneği'ni olağanüstü genel kurulda Ahmet Turan Esen'e devreden Kudret Vural, görev yapmış olduğu dönemde birlikte görev yaptığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yeni başkan Ahmet Turan Esen'e ve yeni yönetim kuruluna başarı dileklerinde bulundu.

Kudret Vural'ın, 2024 Yerel Seçimlerine Yeni Mahalle Muhtar adayı olarak gireceği bilgisi edinildi. - KÜTAHYA