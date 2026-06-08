Tavşanlı\'da Rahvan at yarışları nefes kesti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, sporseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 ilden gelen 96 atın kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Tavşanlı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Geleneksel Rahvan At Yarışları, ilçe halkı ve çevre illerden gelen yarışseverlerden büyük ilgi gördü. Geleneksel spor dallarının yaşatılması amacıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular ve atları dereceye girebilmek için toz yuttu. Heyecan dolu anların yaşandığı müsabakaları; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, Tavşanlı Belediyesi Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve İrfan Güleç'in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve binlerce vatandaş tribünlerden takip etti.

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen ve gün boyu süren yarışlarda, yaklaşık 15 farklı şehirden gelen 96 rahvan atı piste çıktı. Binicilerin stratejik hamleleri ve atların performansı izleyicilerden tam not alırken, nefes kesen yarışların ardından dereceye giren sporculara ve at sahiplerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Organizasyon, ödül töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - KÜTAHYA