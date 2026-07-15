Tavşanlı\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Futbol Şenliği düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 9-10 Yaş Futbol Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Turnuvanın final programına Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Tavşanlı Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Taha Pişkiner de katılarak minik sporcuların heyecanına ortak oldu. Sahadaki mücadeleleri yakından takip eden Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, geleceğin futbolcularıyla yakından ilgilendi, organizasyonda emeği geçen tüm yetkililere ve antrenörlere teşekkür ederek turnuva boyunca centilmence mücadele eden tüm minik sporcuları ve takımları tebrik etti.

Büyük bir coşku ve dostluk havasında geçen futbol şenliği, protokol üyeleri, antrenörler ve minik sporcuların günün anısına birlikte çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - KÜTAHYA