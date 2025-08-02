Tavşanlı Genç Yurdu Spor Kulübü Halı Saha ve Antrenman Sahası Açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 100 yıllık köklü çınarlarından Genç Yurdu Spor Kulübü'nün Karakova'daki halı saha ve antreman sahasının açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Kulüp başkanı Fikret Çardak, misafirleriyle yakından ilgilenerek programa katılanlara teşekkür etti. Programa Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve Mehmet Ali Akar, kulübün eski başkan ile yöneticileri, spor kulüplerinin başkan ve futbol antrenörleri katıldı.

Yeşil sahada konuşma yapan Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, 100. Yaşını kutlayan Gençlik camiasının Tavşanlı sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Demir; "Tavşanlı'nın güzide kulüplerinden biri olan ve bizimde gençliğimizin geçtiği Tavşanlı Genç Yurdu'nun adına ve 100 yılına yakışan bir tesisi açıyoruz. Tavşanlı gençliğine hayırlı olsun. Nice 100 yıllara diyelim ve başarılarla dolu, pırıl pırıl gençlerin yetiştirilmesine vesile olsun diyelim. Kulüp başkanımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Fikret Çardak da; "Buraların yenilenmesinde Milletvekilimiz Mehmet Demir'in emeği büyüktür. Kendileri olmadan açılış yapamadık. Kısmet bugüneymiş. Camiam ve spor severler adına kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA