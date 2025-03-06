Tavşanlı Lisesi Bocce Takımı Kütahya Şampiyonu - Son Dakika
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Tavşanlı Lisesi Bocce Takımı Kütahya Şampiyonu

Tavşanlı Lisesi Bocce Takımı Kütahya Şampiyonu

Atatürk Anadolu Lisesi Genç Kızlar Bocce Takımı, Kütahya'da düzenlenen il şampiyonasında birincilik elde etti.

06.03.2025 11:11
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi Genç Kızlar Bocce Takımı, Kütahya'da düzenlenen il şampiyonasında büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu.

Halil Akkaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, Beden Eğitimi öğretmeni Emrah Özer yönetimindeki Nisa Kıpçak, Ayşegül Koçyiğit, Vildan Kayı ve Rümeysa Karaman'dan oluşan okul takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak Kütahya şampiyonu oldu ve bölge müsabakalarında Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Emrah Özer, başarının ardından yaptığı açıklamada, okul müdürü Göksel Uysal'ın takıma büyük destek verdiğini belirtti. Özer, "Okul müdürümüz Göksel Uysal, okulumuza bocce sahası kazandırdı. Ayrıca bizlere maddi ve manevi destek sağladı. Öğrencilerimizin azimli çalışması neticesinde bizlere bu gururu yaşattılar. Öğrencilerimi kutlarım. İlimizi en iyi şekilde bölgede temsil edeceğiz" dedi.

Kütahya şampiyonu olan Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi Genç Kızlar Bocce Takımı, bölge şampiyonasında da iddialı. Takım, Kütahya'yı en iyi şekilde temsil ederek başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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