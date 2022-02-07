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"TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali", 24 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

"TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali", 24 Şubat'ta başlayacak

07.02.2022 16:48
"TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali", 24 Şubat'ta başlayacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali", 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali", 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, jüri üyeleri arasında Cemal Okan, Derviş Zaim, Yüksel Aksu, Ercan Kesal, Bade İşçil ve Yurdaer Okur'un bulunduğu festival, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde düzenlenecek.

Toplam 40 filmle izleyicilerle buluşacak olan festival, 24-26 Şubat tarihlerinde İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapılacak.

Film gösterimlerinde Sami Morhayim'in "Susam", Ahmet Toğaç'ın "Kulak Misafiri", Ramazan Kılıç'ın "Servis", Enis Manaz'ın "Kelebek Adam" ve İlayda İşeri'nin "Çeşme" isimli belgesel filmleri de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivalde gösterilecek yabancı yapımlar arasında ise Doug Roland'ın "Feeling Through", Victor Orozco Ramirez'in "Revolykus", "The Seine's Tears" ve "Yallah" eserleri yer alıyor.

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 3 gün sürecek gösterimlerin ardından ödüller, 27 Şubat'ta Four Seasons Hotel'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Film Festivali, İstanbul, Film, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali', 24 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika Spor


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