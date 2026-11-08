Tayfun Taşdemir yarı finalde Merckx'e yenildi, Dünya Kupası'nı bronzla kapattı

Tayfun Taşdemir yarı finalde Merckx'e yenildi, Dünya Kupası'nı bronzla kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'deki 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalyayla turnuvayı tamamladı. Çeyrek finalde İspanyol Ruben Legazpi'yi 50-28 mağlup eden milli bilardocu, yarı finalde Belçikalı Eddy Merckx'e 50-26 yenildi.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Güney Kore ayağında mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalya aldı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre çeyrek finalde İspanyol Ruben Legazpi'yi 50-28 yenen Tayfun Taşdemir, yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Belçikalı Eddy Merckx'e 50-26 mağlup olan milli bilardocu, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA
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