Taylan Antalyalı, ABD'deki MLS takımlarının radarında - Son Dakika
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Taylan Antalyalı, ABD'deki MLS takımlarının radarında

28.06.2023 15:18

Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği MKE Ankaragücü'nde başarılı bir sezon geçiren Taylan Antalyalı, MLS takımları Salt Lake ve New England'ın ilgisini çekti. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 33 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği MKE Ankaragücü'nde iyi bir sezon geçiren Taylan Antalyalı'nın yeni rotası ABD'de olabilir.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, MLS takımlarından Salt Lake ve New England, Galatasaray'da top koşturan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Taylan Antalyalı geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla 33 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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Taylan Antalyalı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taylan Antalyalı, ABD'deki MLS takımlarının radarında - Son Dakika


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