Taylan Bulut Beşiktaş\'ta Gururlu

20.08.2025 17:17
Yeni transfer Taylan Bulut, Beşiktaş'a katıldığı için mutlu ve sahada yüzde yüzünü vereceğini söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı kulübe transferinden dolayı gururlu olduğunu ve sahada her zaman yüzde yüzünü vereceğini söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübe transferi sebebiyle çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Bulut, "Büyük bir kulüpteyim. Her halükarda çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen oraya gideceğim diye düşündüm" dedi.

"Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum"

Transfer sürecinden de bahseden 19 yaşındaki futbolcu, "Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de burada oynadılar ve sadece güzel şeyler anlattılar" ifadelerini kullandı.

"Her zaman yüzde yüzümü vereceğim"

Taylan Bulut, sahada her zaman yüzde yüzünü vereceğini dile getirerek, "Her zaman o seviyede olacağım. Mümkün olduğunca çok forma giymeyi ve şampiyon olmayı diliyorum. Taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğine bakacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

