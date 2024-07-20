TBF, Eski Milli Basketbolcu Serdar Koçyiğit İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 65 yaşında vefat eden eski milli basketbolcu Serdar Koçyiğit için taziye mesajı yayımladı.
TBF'nin sosyal medya hesabından Serdar Koçyiğit için yayımladığı taziye mesajında, "Milli Takımımızın eski basketbolcularından Serdar Koçyiğit'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
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