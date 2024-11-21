TBF Üyesi Beşok\'tan EuroBasket 2025 İddiası

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, A Milli Erkek Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda yarın ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçları kazanacağına inandığını söyledi.

Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elemelerde Macaristan ile oynanacak maçlar ve milli takıma dair değerlendirmede bulundu.

Macaristan karşılaşmalarının önemine değinen Hüseyin Beşok, "Bu dönemler çok zor oluyor. Özellikle bütün ülkelerin problemi bu. Bu pencerelerin olması. Avrupa Ligi ile FIBA organizasyonlarının çatışması... Ana kadromuzun temeli olan Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk ve Onuralp Bitim, NBA'den Avrupa'ya geçiş yaptı. Daha önce NBA'de oynadıkları zaman bu oyunculardan hiç yararlanamıyorduk. Şimdi bu oyuncularımızdan faydalanma imkanı doğdu. Bizim için büyük avantaj. Tabii sakatlık, problemler ve maç trafiği oluyor. Milli takım için çok önemli bir dönem. En iyi kadroyu sahaya çıkartıp bu iki maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kaliteli bir kadromuz var"

Takım kimyasını yakalamaları gerektiğini aktaran Hüseyin Beşok, A Milli Takım'ın kaliteli oyunculardan oluştuğunu dile getirdi.

İyi bir jenerasyona sahip olduklarını vurgulayan Beşok, "Bu dönemde Cedi, Furkan, Ömer Faruk, Alperen; bu isimlere destek olarak Adem Bona, Berke, Melih, Samet... Arkadan gelecek çok genç oyuncu var. Bu iki jenerasyonu birleştirip iyi bir kimya yakalarsak bir de bunların hepsini bir yerde toplarsak gerçekten kaliteli bir kadromuz var. Bunların da dengesi sağlanırsa ben iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bizim jenerasyonumuz 1975-79, 1973-74, onların kimyası iyi yakalandı ve güzel bir ekip oluşturuldu. Burada da o havayı hissediyorum." diye konuştu.

"Son 3-4 senedir daha zayıf ekipler daha avantajlı duruma geçebiliyor"

Yoğun fikstürde milli takım pencerelerinin sürprizlere açık olduğunu kaydeden Hüseyin Beşok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık son 3-4 senedir daha zayıf ekipler daha avantajlı duruma geçebiliyor çünkü biraz daha dominant ülkelerin oyuncuları genelde Avrupa Ligi'nde oynadıkları için milli takıma gelmeme ihtimalleri oluyor. Bu tarz takımların daha belirgin kadroları oluyor. Teknik kadronun yaptığı analizlerde Macaristan'da da değişikliklerin olduğunu biliyoruz. Biz her ne olursa olsun inşallah son güne kadar da sakatlarımızın, maç trafiğinden katılacak oyuncularımızın dengesini sağlayarak bu iki maçı kazanmak istiyoruz."