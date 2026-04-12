Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftası 4 maçla başladı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol: 83-73
MKE Ankaragücü Basketbol-Finalspor: 77-70
Parmas Otel Bandırma Bordo Basketbol-Cemefe Gold Haremspor: 84-77
Çayırova Belediyespor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 95-67
Son Dakika › Spor › TBL 33. Hafta Başladı - Son Dakika
