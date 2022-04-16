TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95 - Son Dakika
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TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95

16.04.2022 18:40
TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, evinde ağırladığı TED Ankara Kolejliler'e savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca 95-79'luk skorla mağlup oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, evinde ağırladığı TED Ankara Kolejliler'e savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca 95-79'luk skorla mağlup oldu. Mağlubiyete rağmen Manisa BBSK şampiyonluk yolunda liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 27'nci hafta maçında TED Ankara Kolejliler, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının konuğu oldu. Maçı ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde takip etti. İlk dakikalar karşılıklı sayılar ile geçilirken devre 57-44'lük skorla TED Ankara'nın üstünlüğü ile bitti.

Üçüncü periyottaki üstün oyun yetmedi

İkinci yarıya taraftarının desteği ile iyi bir başlangıç yapan Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları farkı bir sayıya kadar indirmeyi başarsa da final periyoduna 71-67 TED'in üstünlüğü ile gidildi. Final periyodunda da istediği oyunu parkeye yansıtamayan Manisa BBSK, mücadeleden 95-79 mağlup ayrıldı. Diante Watkins 22 sayı, 8 asist, Mustafa Baki Görür 13, Sercan Topcu ve Andre Williamson 10, Akın Kandemir ve Tolga Kaan Birer 6, Fatih Cantitiz ile Koray Uzunhasan 5, Tuna Han Dikmen ile Berkay Sinirlioğlu da 1 sayı ile tamamladı. - MANİSA

TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95
TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95
TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95
TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95
TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95
TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95

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Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBL: Manisa BBSK: 79 TED Ankara: 95 - Son Dakika
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