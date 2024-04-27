TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan milli sporcuları kutladı

Spor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ediyorum. Nice altın madalyalara, nice şampiyonluklara." ifadelerine yer verdi.