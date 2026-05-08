At yarışlarında 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Jokey Kulübünün açıklamasına göre Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenecek yarış, saat 16.30'da start alacak.
İlkbahar-yaz yarış sezonunun ilk G1 mücadelesi olan, 4 ve yukarı yaşlı safkan Arap atlarının katılacağı koşu, 1600 metre mesafede çim pistte yapılacak.
