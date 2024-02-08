Peugeot TotalEnergies, 2024 WEC\'de yeni ekip ve pilotlarını duyurdu

Spor

Team Peugeot TotalEnergies, 2024 Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışacak yeni ekip ve pilotlarını duyurdu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda 93 numaralı PEUGEOT 9X8 aracında Mikkel Jensen, Nico Müller ve Jean-Eric Vergne bir araya gelecek. 94 numarada ise Paul Di Resta, Loic Duval ve Stoffel Vandoorne, pilotluk yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Teknik Direktörü Olivier Jansonnie, organizasyon standartlarının hiçbir hususu ihmal etmeyi göze alamayacakları kadar yüksek olduğunu belirterek, "Bu nedenle sezon dışı dönemde elimizden gelen her şeyi geliştirmeye çalıştık. Ekiplerin yapısı yapbozun önemli bir parçası. Yarış ve test verilerini inceledikten sonra kadrolarda ince ayar yapabileceğimizi gördük. Altı adet son derece yetenekli pilota sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu nedenle pilotları kurulum tercihlerine göre gruplandırarak her otomobili optimize etmeye karar verdik. Amacımız daha iyi performans elde etmek." değerlendirmesinde bulundu.

WEC'te bu sezonun açılışı, Katar'da 24-25 Şubat 2024'te düzenlenecek.