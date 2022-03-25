TECO Karacabey Belediyespor galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Teco Karacabey Belediyespor, 26 Mart Cumartesi günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile yapacağı maçı kazanarak galibiyet serisini ve zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz TECO Karacabey Belediyespor, Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak karşılaşmada Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları zorlu maçtan galip gelerek galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Ligde oynadıkları son 8 maçta elde ettikleri 8 galibiyetin moraliyle deplasmanda kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Zirek, "8 haftadır galip geliyoruz. Tarsus İdman Yurdu'nu da yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Tarsus İdman Yurdu mücadelesine iyi hazırlandık. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz." diye konuştu.

TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Tarsus İdman Yurdu ise ligde aldığı 10 galibiyet 10 mağlubiyet ve 7 beraberlik ve topladığı 37 puanla 9'ncu sırada bulunuyor.