Tecrübeli hoca Kayapınar Çevikspor ile anlaştı - Son Dakika

Manisa'nın tecrübeli teknik direktörlerinden Rıdvan Türküler Manisa 1. Amatör Ligi takımlarından Kayapınar Çevikspor ile anlaşmaya vardı.

Manisa 1. Amatör Merkez Kış Grubu takımlarından 45 Manisa Yaşamspor'un Teknik Direktörü Rıdvan Türküler, ligin tamamlanmasının ardından Manisa 1. Amatör Lig Merkez Yaz Grubu takımlarından Kayapınar Çevikspor ile anlaştı. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Kayapınar Çevikspor yeni teknik direktörü Rıdvan Türküler ile iyi bir çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kayapınar Çevikspor'dan yapılan açıklamada, "Lig'de ilk iki haftada istediği sonuçları alamayan kulübümüz Kayapınar Çevikspor, Manisa ve Ege futbolunun yakından tanıdığı ilimizin tecrübeli teknik adamlarından Rıdvan Türküler ile anlaşmıştır. Zor bir dönemde bizleri kırmayan ve teklifimizi kabul eden hocamızın tercihinde özellikle genel kaptanımız, hocamızın eski öğrencisi Engin Cövan ile bu teklife aracılık eden hocamızın çok yakın dostları ve ayrıca kulüp başkanımız Muammer Özgan'ın çok büyük katkısı olmuştur. Hedefimiz bugünden itibaren yepyeni bir sayfa açarak kadromuza dahil ettiğimiz hocamızın eski öğrencileri genç ve kaliteli oyuncuları da kadromuza katmış bulunmaktayız. Hocamıza hoş geldin derken hedefimiz öncelikli en kısa sürede üst sıralara tırmanarak ligde kalıcı olan bir ekip olmak ve kısa sürede keyif veren bir takım oluşturmaktır. Kulübümüze hayırlı uğurlu olsun." denildi.

Tecrübeli teknik adam Rıdvan Türküler, "Bazen insanın hayatında kıramayacağı kişiler vardır. Bizde bu zor dönemde Varız dedik ve Allah'ın izniyle kısa sürede zevk veren bir ekip olacağız. İşin sırrı çalışmak ve aile olmaktır. İki taraf için de hayırlısı olsun. Hedefimiz hep birlikte başararak, en kısa sürede puan sıralamasında layık olduğumuz yere doğru tırmanışa geçmektir." dedi. - MANİSA