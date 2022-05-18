TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu - Son Dakika
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TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

18.05.2022 10:07
TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol turnuvasında TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol turnuvasında TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.

TED Koleji kızlarda iddialı. Türkiye Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol Turnuvası finali yapıldı. Finalde Atatürk Anadolu Lisesini 3-2 mağlup eden TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.

TED Bolu-Düzce Kolejleri Kurucusu Önder Tonyalı "Göstermiş oldukları çaba ve çalışmadan dolay öğrencilerimizi tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim" dedi. - DÜZCE

TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu
TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu
TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

voleybol, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu - Son Dakika


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