Tedesco: 4-3-3 Sistemine Dönüş
17.03.2026 23:30
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, Gaziantep FK zaferi sonrası 4-3-3 sistemine döneceklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, sakatlığı bulunan futbolcularının dönmesiyle 4-3-3 sistemine devam edeceklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, sakatlıklar ve maç içindeki koşullar nedeniyle sık sık sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Bu maçla beraber kendi sistemlerine döndüklerini aktaran Tedesco, "Stabil sistemimize döneceğimizi umuyorum. Yanılmıyorsam 40 maç oynadık. Bunların 30-31'inde 4-3-3 sistemiyle oynadık, yani bizim sistemimizle. Bugün de o köklerimize geri dönmeye çalıştık. 9-10 maç sistem değişikliği yapmaya çalıştık. Sebebi sakatlıklar ve maç içindeki koşullardı. Elinizde 1 stoper varsa 3'lü oynarsınız. Son haftalar bizler için zorluydu. Nene için ilk defa tam olarak döndü diyebilirim çünkü ağrıyla oynuyordu. Talisca'nın geri dönmesi önemli. Milli aradan sonra sakat isimler dönecek ve bu değişikliklere gerek kalmayacağını umuyorum." diye konuştu.

Son 2 günde takım olarak çok fazla konuştuklarını anlatan Tedesco, "Samandıra'ya yeniden hayat verebilmek, canlandırabilmek için çok fazla konuştuk, sonuçta herkes hayal kırıklığı yaşıyordu. Çok kötü oynayarak mağlup olduk. Kolayca kazanmamız gereken bir maç olarak düşünülen bir karşılaşmaydı. Hiçbir müsabaka kolay değil ama eğer kolay bir karşılaşma varsa o maç diye beklersiniz. O statta güzel anılarımız vardı. Bir sonraki rakibimize hazırlanmaya başladık. Hem iyi oyuncular hem iyi karakterlerimiz var. Reaksiyondan şüphe duymuyordum. Tüm oyuncular harika. Onlarla iyi ilişkimiz var. Maçları kaybettiğiniz zaman bu tarz hikayelerin üretilmesi normaldir. Bu, işin bir parçası. Takımla harika bir iletişimimiz var. Hem teknik heyetin oyuncular hem de oyuncuların teknik heyetle ilişkisi gayet iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçın ardından durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Tedesco, şöyle devam etti:

"Ültimatomlar sorusunu başkanımıza sormanız gerekiyor ama söyleyebileceğim şu, büyük takımda olduğunuzda bu normaldir, ligin son sırasında yer alan takıma kaybettiğiniz zaman. 26 maçta ilk mağlubiyeti almıştık ama biz her maç sonrası durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. Geleli 6 ay oldu, benim kafamdaki fikir burada bir şey inşa etmek. Burada takımla yaz dönemi geçirirsem çok mutlu olurum. Bizler teknik heyet ve oyuncular gece gündüz çalışıyoruz, bundan fazlasını yapamazsınız. Aynaya bakmak önemlidir, ben de bunu yapıyorum. Puan kaybından sonra durum değerlendirmemiz normal. Önde baskı bizim DNA'mız. Rakip geride 3'lü oynadığı zaman baskı zor. Maçların yüzde 70'inde 3'lü, bazen 4'lü oynuyorlar. Takımı 2 duruma da hazırladık. Biz her zaman topun bizde olmasını istiyoruz."

Kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Tedesco, "Futbolda her şeyin çok çabuk değişmesi normal. Bu, benim ilk işim değil. İçinde bulunduğumuz durum bu ama önemli olan tekrardan ayağa kalkabilmek. Önemli olan bizim kendi içimizde ne konuştuğumuz, sosyal medyada ne konuşulduğunu önemsemiyorum. Ben sadece kazanırken iyi teknik direktör değilim, kaybederken de aynı teknik direktörüm. Bu işin bir de rakip kısmı var. Duygusal bir ortam olan bir kulüpteyseniz ki bu benim hoşuma giden bir şey, bununla baş etmeyi bilmeniz gerekir." şeklinde görüş belirtti.

Tedesco, sözlerini tribüne gelen taraftarlara teşekkür ederek tamamladı.

Kaynak: AA

