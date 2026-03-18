Tedesco: Takımın Reaksiyon Gösteceğinden Şüphem Yoktu - Son Dakika
18.03.2026 00:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, takımının karakterine güvendiğini belirtti, 4-1'lik galibiyet sonrası açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "O stadyumda güzel anılarımız vardı. Takım içinde hem iyi oyuncular hem iyi karakterler var. Takımın reaksiyon göstereceğinden şüphe duymuyordum" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu haftalar yaşadıklarını belirten Domenico Tedesco, "Yanılmıyorsam 6 ayda 40 maç oynadık. Tam sayıdan emin değilim. 30 maça yakın 4-3-3 oynadık. Bugün o temele dönmeye çalıştık. 10 maçta sistem değişikliği yaptık. Bunun da nedeni sakatlık ve maçlardaki koşullardı. Bu süreçte hayatta kaldık. Son haftalar zorluydu. Nene tam olarak döndü ama maçın sonunda ağrı hissetti. 2 hafta boyunca tedavi edeceğiz. Talisca'nın dönmesi bizim için önemli. Umuyorum ki sakat oyuncular milli aradan sonra takıma dönecek. Bu oyuncular döndükten sonra bu değişikliklere gerek kalmayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

'TAKIMIN REAKSİYON GÖSTERECEĞİNDEN ŞÜPHE DUYMUYORDUM'

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında kötü oynadıklarını belirten Tedesco, "Samandıra'ya hava getirebilmek için son 2 günde çok fazla konuştuk. Aldığımız sonuçlardan sonra herkes hayal kırıklığı yaşıyordu. O maçta kötü oynadık. Normalde kolay kazanmamız gereken bir maçtı. Hiçbir maç kolay değil ama o maçın öyle olmasını bekliyorduk. O stadyumda güzel anılarımız vardı. Takım içinde hem iyi oyuncular hem iyi karakterler var. Takımın reaksiyon göstereceğinden şüphe duymuyordum. Bütün oyuncularla iyi ilişkilerim var. Maçları kaybettiğimiz zaman hikayelerin üretilmesi normal. Bu durum benim için değil. Takımla harika bir iletişimimiz var" ifadelerini kullandı.

'YAZ TRANSFER DÖNEMİNİ TAKIMLA GEÇİRİRSEM HARİKA OLUR'

Her maçtan sonra durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten İtalyan teknik adam, "Büyük bir takımda olduğunuzda bunun normal olduğunu düşünüyorum. 26 maç sonra ilk mağlubiyetimizi aldık. Biz her maçtan sonra durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. 40 maç oynadık. Benim kafamdaki fikir bir şey inşa etmek. Yaz transfer dönemini takımla geçirirsem harika olur. Gece gündüz çalışıyoruz. Aynaya bakmanız önemlidir. Ben de bunu yapıyorum" şeklinde konuştu.

'ÖNDE BASKI BİZİM DNA'MIZ'

Her maçta önde baskı yapmak istediklerini söyleyen Tedesco, "Önde baskı bizim DNA'mız. Rakibimizin bugün nasıl oynayacağından emin değildik. Bize karşı kupada 3-5-2 oynamışlardı. Biz takımı iki duruma da hazırladık. Biz her maçta önde baskı yapmak istiyoruz. Ana planımız bu. Biz topun her zaman bizde olmasını istiyoruz" dedi.

'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

Tedesco, kendisini nasıl hissettiğiyle ilgili gelen soruya, "Kendimi iyi hissediyorum. Futbolda her şeyin çabuk değişmesinin normal olduğunu düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durum bu. Önemli olan şey bizim kendi içimizde ne konuştuğumuz. Medyada, sosyal medyada ne konuşulduğunu umursamıyorum. Ben sadece kazanırken iyi bir hoca değilim. Kaybederken de böyleyim. Bazen kötü bazen daha iyi oynuyoruz. İşimizin parçası bu. Bu Fenerbahçe'ye özgü bir durum değil. Duygusal bir takımdaysanız bununla baş etmeyi bilmeniz gerekiyor" cevabını verdi.

'BUGÜN YARISI DOLU OLSA DA GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI'

Maçta tribünlerin dolmamasıyla ilgili de konuşan Tedesco, "Gelen taraftarlarımızın iyi desteklediğini düşünüyorum. Kolay bir durum değil. Taraftarın temeli buradaydı. Bayram tatili geliyor. Hafta ortasındayız, Şampiyonlar Ligi maçlarının olması etkili olmuştur. Taraftarımız her zaman destekliyor. Bugün yarısı dolu olsa da güzel bir atmosfer vardı" dedi.

Tecrübeli teknik adam sözlerini Türkçe 'İyi bayramlar' diyerek noktaladı.

Kaynak: DHA

