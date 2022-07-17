Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Serdar Çetinkaya 'nın yaptığı filmin çekimleri Ankara'nın Kale Mahallesi'nde sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 'Tek Yürek Ankaragücü' sinema filminin çekimleri devam ediyor - Son Dakika

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