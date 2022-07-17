"Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin çekimleri devam ediyor - Son Dakika
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"Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin çekimleri devam ediyor

17.07.2022 23:26
"Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin çekimleri devam ediyor

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü'nün taraftar ve kulübünün İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikayesinin anlatıldığı "Tek Yürek Ankaragücü" filmin çekimleri devam ediyor.

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü'nün taraftar ve kulübünün İmalatı Harbiye Dönemi'nden başlayan hikayesinin anlatıldığı "Tek Yürek Ankaragücü" filmin çekimleri devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Serdar Çetinkaya'nın yaptığı filmin çekimleri Ankara'nın Kale Mahallesi'nde sürüyor.

Açıklamada, halkın çekimlere yoğun ilgi gösterdiği filmin 140 oyuncu ve 40 kişilik bir kamera arkası ekibin desteğiyle çekildiği kaydedildi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Genel Müdürü Bekir Aracı da film setini ziyaret edip oyunculara ve ekibe başarı diledi.

Filmin, MKE Ankaragücü'nün kuruluş tarihi olan 31 Ağustos saat 19.10'da tamamlanması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiği tarih 27 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Tek Yürek Ankaragücü' sinema filminin çekimleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Tek Yürek Ankaragücü" sinema filminin çekimleri devam ediyor - Son Dakika
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