Tekerlekli sandalye dans sporcusu Yeliz Güllü, cam terasta gösteri yaptı - Son Dakika
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Tekerlekli sandalye dans sporcusu Yeliz Güllü, cam terasta gösteri yaptı

09.08.2022 16:55
Tekerlekli sandalye dans sporcusu Yeliz Güllü, cam terasta gösteri yaptı

Tekerlekli Sandalye Dans Mili Takım sporcusu Yeliz Güllü, Safranbolu ilçesinde İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terasında gösteri yaptı.

Tekerlekli Sandalye Dans Mili Takım sporcusu Yeliz Güllü, Safranbolu ilçesinde İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terasında gösteri yaptı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi ilçede yer alan terasa gelen Yeliz Güllü, bir süre dans etti.

Güllü, gazetecilere, bu spora dikkati çekmek ve branşını tanıtmak için yola çıktığını söyledi.

Gösteri yerini, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olarak belirlediklerini aktaran Güllü, "Bu alanda 2021-2022 Türkiye şampiyonuyum. Eylül-ekim aylarında yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Neden burayı seçtim? Safranbolu tarihi bir yer, dünyanın ikinci Türkiye'nin ilk cam terası." diye konuştu.

Tekerlekli sandalye üzerinde dans etmenin cesaret istediğini vurgulayan Güllü, "Bizler engelleri tamamıyla ortadan kaldırmak, engelsiz bir yaşama 'Merhaba.' demek için hayata dört elle sarılıyoruz. Bir insanın hayatına bile dokunabilirsem ne mutlu bana. Sadece Safranbolu'da değil, beni ülkenin birçok tarihi bölgesinde dans ederken göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Güllü, tekerlekli sandalye dansı konusunda vefat eden kızının adına okul açmayı da hedeflediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Güllü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli sandalye dans sporcusu Yeliz Güllü, cam terasta gösteri yaptı - Son Dakika

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