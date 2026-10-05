Tekirdağ'da baba-kız antrenörler, kadın futboluna kızları kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da baba-kız antrenörler, kadın futboluna kızları kazandırmayı hedefliyor

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Tekirdağ\'da baba-kız antrenörler, kadın futboluna kızları kazandırmayı hedefliyor
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Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı antrenörü Nihat Üsüz ile antrenörlük belgesini alan kızı Çağanur Üsüz, takımda birlikte görev yapıyor. Baba-kız, kadın futboluna ilgiyi artırmayı ve daha fazla kız çocuğunu futbola kazandırmayı hedefliyor.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapan 55 yaşındaki Nihat Üsüz ile 20 yaşındaki kızı Çağanur Üsüz, hem takımın başarısı hem de kadın futboluna ilginin artırılması için birlikte mücadele ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde Trakya'yı temsil eden Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü, gelecek ay başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

2015 yılında kurulan takımda uzun yıllardır görev yapan Nihat Üsüz, yaklaşık 10 yıldır kadın futbolunun gelişimi için çalışıyor.

Üsüz'ün aynı takımda futbol oynayan kızı Çağanur da bu yıl antrenörlük belgesini alarak babasıyla birlikte görev yapmaya başladı.

Baba-kız, yeni sezon öncesinde takımın hazırlıklarını birlikte sürdürürken daha fazla kız çocuğunun futbola kazandırılması ve kadın futbolunun Tekirdağ'da daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmalarına devam ediyor.

Baba Nihat Üsüz, AA muhabirine, takımın Trakya'yı 2. Lig'de temsil eden tek ekip olduğunu söyledi.

Sportif başarının yanı sıra daha fazla kız çocuğunun futbolla tanışmasını hedeflediklerini aktaran Üsüz, "Buradaki amacımız başarıdan çok kadın futbolunu daha fazla insana tanıtmak. Bununla ilgili elimizdeki bütün imkanları kullanarak kız çocuklarını yeşil sahalara çekmeye çalışıyoruz." dedi.

Üsüz, kızının uzun süre takımda futbol oynadıktan sonra antrenörlük belgesi aldığını ve yaklaşık bir yıldır yanında yardımcı antrenörlük yaptığını dile getirdi.

Kadın antrenörlerin futbolda daha fazla yer almasını istediklerini belirten Üsüz, "Bizim kafamızdaki program, kadın antrenörleri futbolun içine dahil edip futbola daha fazla güzellik ve farkındalık katmak. Belki bir ilk adımı attık. İnşallah emsal teşkil eder, daha iyi programlar yapıp takımlara örnek oluruz. Her akşam bununla ilgili sohbetler ediyoruz. Programlar, projeler ve antrenman çalışmalarını gerektiğinde evde yapıyoruz. Ailece tamamen futbola ve futbola katkımıza odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Üsüz, antrenörlük görevlerinin aile hayatlarına da yansıdığını, futbolun evde de gündemlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Çağanur Üsüz ise yaklaşık 8 yıl futbol oynadığını, bu yıl antrenörlük belgesini alarak takımda görev yapmaya başladığını söyledi.

Babasının yanında antrenörlük yapmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu kaydeden Üsüz, "Bazen fikir ayrılıklarımız olsa da takımın başarısı için ortak bir paydada buluşuyoruz. Onun desteğini hep hissediyorum. Birlikte takımımızı en güzel yerlere getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunda fırsat eşitliğinin önemli olduğunu vurgulayan Üsüz, kız çocuklarının küçük yaşta futbola başlaması ve kendilerini gösterebilecekleri ortamların oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Gençlere kadın futbolunda daha fazla fırsat sunulması gerektiğini ifade eden Üsüz, şunları kaydetti:

"İyi eğitim alabilmeleri lazım. Kendilerini gösterebilecekleri ortamların oluşturulması gerekiyor. Yetenek çok fazla. Önemli olan bu yeteneklere fırsatlar sunulması. O yüzden hem altyapımızda hem de A takımımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbolcuyken sana belirli bir program veriyorlar, onu yapıyorsun. Ne yapacağın belli. Ama antrenörken futbolcunun psikolojisiyle, antrenmanıyla, beslenmesiyle, hatta bazen özel hayatıyla bile ilgilenmek zorunda kalabiliyorsun. O yüzden bence antrenörlük kesinlikle daha zor."

Kaynak: AA
TekirdağGençlikFutbolKadınSporSon Dakika

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