Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı yelken yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı yelken yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu

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Tekirdağ\'da Cumhuriyetin 103. yılı yelken yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu
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Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları, 41 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Marmara Denizi açıklarında optimist ve ILCA 4 kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.

Tekirdağ'da Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'na 41 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA 4 kategorilerinde yapıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Optimist genel: Rüzgar Uzel

Optimist junior: Tunahan Naci Piker

Optimist kızlar: Janset Tuğan

Optimist junior kızlar: Alya Bayraktar

ILCA 4 genel: Tuna Kaya

Kaynak: AA
Marmara DeniziTekirdağGüncelSporSon Dakika

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