Tekirdağ'da play-out maçında futbolcular arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da play-out maçında futbolcular arasında kavga çıktı

Tekirdağ\'da play-out maçında futbolcular arasında kavga çıktı

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953 takımlarının futbolcuları arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Kavgada toplam 16 kırmızı kart çıktı ve maç tamamlanamadı. Polis ekipleri müdahale etmeye çalışırken bazı futbolcular hafif şekilde yaralandı.

21.05.2024 22:46
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Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında 2 takımın futbolcuları, yumruk yumruğa kavga ettiler. Karşılaşmada futbolculara toplam 16 kırmızı kart çıktı.

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda karşılaştı. Müsbakanın son dakikalarında Sarayspor 1953, rakibine karşı öndeyken iki takımın futbolcuları yumruk yumruğa kavga ettiler. Yedek futbolcuların da karıştığı kavganın alevlenmesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek futbolcuları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca süren ve tribünlere de sıçrayan kavgaya müdahale etmeye çalışan polis ekipleri de arbedenin içerisinde zaman zaman yere düştü. Tekme, tokat ve yumrukların eksik olmadığı maçta futbolculara tam 16 kırmızı kart çıktı.

Polis iki tarafı güçlükle ayırırken, maç çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı.

Kavga sonucunda bazı futbolcular hafif şekilde yaralandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da play-out maçında futbolcular arasında kavga çıktı - Son Dakika

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