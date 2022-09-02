Ergene Velimeşespor sezonun ilk maçında Eynesil Belediyespor'u konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 2. Grup'ta boy gösterecek olan Ergene Velimeşespor sezonun ilk maçında taraftarlarına güzel bir galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Mavi-beyazlılar yarın saat 17.00'de Eynesil Belediyespor'u konuk edecek. Ergene Velimeşespor'da tek hedef Eynesil Belediyespor'u eli boş göndermek.

Tekirdağ 'ı profesyonel liglerde temsil eden Ergene Velimeşespor, TFF 3.Lig 2. Grup'ta 2022-2023 sezonunun ilk maçında kendi sahasında Eynesil Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

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