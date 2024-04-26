Tekirdağ Süleymanpaşa, Görele Belediyespor maçını kazanarak ligi galibiyetle bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa, Görele Belediyespor maçını kazanarak ligi galibiyetle bitirmeyi hedefliyor

Tekirdağ Süleymanpaşa, Görele Belediyespor maçını kazanarak ligi galibiyetle bitirmeyi hedefliyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında Görele Belediyespor ile karşılaşacak olan Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak ligi galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor. Geçen hafta alınan galibiyetle ligde kalmayı garantileyen takım, Görele maçında güzel bir oyun sergileyerek sezonu tamamlamak istiyor.

26.04.2024 16:35
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında Görele Belediyespor ile 28 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak ligi galibiyetle bitirmeyi hedefliyor.

Geçen hafta evinde oynadığı Anadolu Üniversitesi müsabakasını kazanan Tekirdağ Süleymanpaşa, Görele Belediyespor ile karşılaşacağı ligin 22. hafta maçından 2 puanla ayrılmak istiyor.

Takımın koordinatörü Fuat İrkin, AA muhabirine, sezonu güzel bir şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Geçen hafta alınan galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini ifade eden İrkin, "Bu sezon bizim için oldukça yorucu geçti. Geçen hafta alınan galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Görele maçında da güzel bir oyun ortaya koyarak ligi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Takımın başantrenörü Nedzad Masic de Görele Belediyespor maçında sevinen taraf olmak istediklerini dile getirdi.

Karşılaşmadan galip ayrılmayı hedeflediklerini kaydeden Masic, ligin son haftasını puanla kapatmak istediklerini belirtti.

Takım kaptanı Ceren Subaşı ise ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını aktararak, "Görele maçında elimizden geleni yapacağız. Sakatlık olmadan, maçı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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