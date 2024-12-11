Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı.
Organizasyonda 76 sporcu mücadele etti.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde yapıldı.
Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
Optimist genel
1. Ahmet Arel Barut
2. Emir Tombuloğlu
3. Eren Çakır
Optimist kızlar
1. Melis Bolat
2. Janset Tuğan
3. Ece Destereci
ILCA 4
1. Andriana Nikolaeva
2. Utku Aksoy
3. Ege Subaşı
ILCA 4 kızlar
1. Andriana Nikolaeva
2. Naz Genç
3. Ela Toklıcan
ILCA 6
1. Kutsal Güneş Kurnaz
2. Ege Ayyıldızbayraktar
3. İlayda Şen
Son Dakika › Spor › Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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