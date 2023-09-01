Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para - Son Dakika

Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para

Son Güncelleme: 01.09.2023 16:09

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Salah için Liverpool'un reddettiği 120 milyon euroluk teklifin ardından 175 milyon euroluk yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Al-Ittihad'ın Mohamed Salah ısrarı sürüyor. Suudi Arabistan ekibi, Liverpool'a 175 milyon euroluk teklif sunmanın hazırlığında.

175 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İngiliz basınında yer alan habere göre; Al-Ittihad, reddedilen 120 milyon euroluk teklifinin ardından Liverpool'un kapısını yeni bir rakamla çalacak. Yeni teklifin 175 milyon euro olması bekleniyor.

Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para

KLOOP, SALAH'I BIRAKMAK İSTEMİYOR

Liverpool'un teknik direktörü Kloop, Salah'ın kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Yönetime bu doğrultuda rapor sunan Alman hoca, Mısırlı yıldızı Al-Ittihad'a kaptırmamak için her şeyi yapıyor.

Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para

264 GOL ATTI

Mohamed Salah kariyerinde 559 maça çıktı. Mısırlı futbolcu bu karşılaşmalarda, 264 gol ve 134 asistlik performans gösterdi.

Suudi Arabistan, Mohamed Salah, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sokakta sözlü tacize uğradı
16:15 Son Dakika: Tam dişimize göre kura! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri
16:02 Erdoğan adli yıl açılışında konuştu: Belirli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde birlikte çalışabiliriz
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davaların sonuçlanma süresi kısalacak
15:55 Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para
15:48 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'dan, tutuklu vekil Can Atalay için özgürlük çağrısı
15:47 Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz'in son hali
15:34 Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalı
15:07 Kuralar çekildi! İşte Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri
14:54 Görüntüler Karasu'dan! Şiddetli fırtına sonrası sahil adeta savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 16:31:53. #1.11#
SON DAKİKA: Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement