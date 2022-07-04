Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti - Son Dakika
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Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti

04.07.2022 22:26

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti. Fransız devi, 44 yaşındaki teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi.

Fransa Ligue 1'in köklü takımlarından Marsilya, Jorge Sampaoli'nin yerini Igor Tudor ile doldurdu.

"MÜKEMMELLİK İSTEYEN KARARLI BİR LİDER"

Kulüpten yapılan açıklamada 44 yaşındaki Hırvat teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, Tudor için açıklamasında, "Sanırım ihtiyacımız olanı Igor Tudor'da bulduk. Onu kulübümüzde görmekten mutluluk duyuyorum. Tudor, hem futbolcu hem de teknik direktörlük kariyerinde savaşçı bir adam olduğunu gösterdi. Tudor, cesur bir futbol vizyonun sunan, herhangi bir meydan okumadan çekinmeyen, mükemmellik isteyen, kararlı bir lider" ifadelerini kullandı.

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Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti - Son Dakika


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