Talisca'nın menajeri Beşiktaş'la masaya oturdu! Siyah-beyazlılar fedakarlık bekliyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden takviye yapılmasını istedi. Tecrübeli hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi'den en öncelikli isteği ise Anderson Talisca oldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Şenol Güneş'in isteği üzerine Talisca'nın menajeriyle görüşmelere başlayan Siyah - Beyazlı yönetim, Brezilyalı yıldızdan da fedakarlık bekliyor.

TEKLİFE EN KISA SÜREDE YANIT VERMESİ BEKLENİYOR

Talisca, kulübü Al-Nassr'dan 7 milyon euro alıyor. Beşiktaş'ın verebileceği en yüksek rakam ise 3 milyon euro. Beşiktaş'ı her fırsatta özlediğini dile getiren Talisca'nın bu teklife en kısa sürede cevap vermesi bekleniyor.

GEÇEN AY AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Talisca, geçtiğimiz ay ayrılmak istediğini bildirmiş ve alacaklarına karşılık bonservisini talep etmişti.