Teknik Direktör Sinirden Bayıldı: Hakeme Tokat Atan Antrenör Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Teknik Direktör Sinirden Bayıldı: Hakeme Tokat Atan Antrenör Hastaneye Kaldırıldı

24.07.2023 14:13

Çin'in Nanjing City ve Liaoning Shenyang City takımları arasında oynanan maçta, ev sahibi takımın teknik direktörü Duan Xin, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme tokat attıktan sonra sinirden bayıldı. Hakem kararına tepki gösteren Duan ve teknik ekibi, saha kenarında itirazlarda bulundu. Ancak Duan'ın tokat atması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Futbolseverler, teknik direktörün daha sakin davranması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

Kendisine kırmızı kart gösteren hakeme tokat atan teknik direktör sinirden bayılınca hastaneye kaldırıldı.

Çin'in Nanjing City ve Liaoning Shenyang City, takımları arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 4-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan maçın ilk yarısında konut takımınteknik direktörü Duan Xin'in penaltı beklediği pozisyonu hakem devam ettirdi.

Bunun üzerine Duan ve teknik ekibi hakeme aşırı itirazda bulundu. Saha kenarına gelen hakem teknik ekipten bir kaç kişiye sarı kart çıkardı.

Hakem Chen Hao'nun bu kararı teknik direktör Duan'ı iyice çileden çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan Duan, hakem Hao'ya tokat attıktan sonra sinirden bayılıp yere yığıldı.

Hakem, tokat yemesine rağmen maçı devam ettirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Futbolseverler hakeme tokat adan Duan hakkında 'sakinleştiriciye ihtiyacı var. Bir teknik direktör daha sakin davranmalı' gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.

Hakemin verdiği kararı sonrası çılgına dönen teknik direktör hakemi tokatladı. Sakinleşmeyen teknik direktör sinirden saha kenarında bayıldı
Hakemin verdiği kararı sonrası çılgına dönen teknik direktör hakemi tokatladı. Sakinleşmeyen teknik direktör sinirden saha kenarında bayıldı
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Son Dakika Spor Teknik Direktör Sinirden Bayıldı: Hakeme Tokat Atan Antrenör Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknik Direktör Sinirden Bayıldı: Hakeme Tokat Atan Antrenör Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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