Teknik direktörüyle yollarını ayıran Fethiyespor, Gaziemirspor'u 2-0 yenip turladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı. Lacivert-beyazlılar 2'nci Tur maçında 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Gaziemirspor'u 2-0 yendi. Fethiyespor'un ilk golünü 71'inci dakikada Deniz Erdoğan kaydetti. Konuk takım 86'ncı dakikada durumu 2-0 yaptı, golü Jamal Camcı kaydetti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, İzmir'de kazanan Fethiyespor yoluna devam etti.