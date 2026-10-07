Teknik direktörüyle yollarını ayıran Fethiyespor, Gaziemirspor'u 2-0 yenip turladı - Son Dakika
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Teknik direktörüyle yollarını ayıran Fethiyespor, Gaziemirspor'u 2-0 yenip turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Fethiyespor, 3'üncü Lig ekibi Gaziemirspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran lacivert-beyazlıların gollerini 71'de Deniz Erdoğan ve 86'da Jamal Camcı kaydetti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı. Lacivert-beyazlılar 2'nci Tur maçında 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Gaziemirspor'u 2-0 yendi. Fethiyespor'un ilk golünü 71'inci dakikada Deniz Erdoğan kaydetti. Konuk takım 86'ncı dakikada durumu 2-0 yaptı, golü Jamal Camcı kaydetti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, İzmir'de kazanan Fethiyespor yoluna devam etti.

Kaynak: DHA
Sait KarafırtınalarTürkiye KupasıDeniz ErdoğanFethiyesporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Teknik direktörüyle yollarını ayıran Fethiyespor, Gaziemirspor'u 2-0 yenip turladı - Son Dakika
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