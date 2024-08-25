Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK ile berabere kaldı

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk. 80 İbrahim Kaya), Paulinho, Doğan Can Davas (Dk. 46 Paixao), Nomel (Dk. 80 Mulumba), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 64 Diakhaby), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 90+2 Tunahan Ergül), Verheydt, Boudjemaa (Dk. 84 Avounou), Kerem Kalafat, Geraldo (Dk. 84 Ahmethan Köse), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 78 Kadir Seven)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Yazgan, Dk. 65 Boudjemaa, Dk. 86 Atakan Akkaynak, Dk. 90+1 Verheydt, Dk. 90+3 Hasan Hüseyin Akınay, Dk. 90+4 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 77 Mexer (Teksüt Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
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