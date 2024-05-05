Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörencü'nü 2-1 yenerek play-off hedefini sürdürdü - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörencü'nü 2-1 yenerek play-off hedefini sürdürdü

Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörencü\'nü 2-1 yenerek play-off hedefini sürdürdü

Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Ankara Keçiörencü'yü 2-1 yenerek play-off'a kalmak istediklerini belirtti. Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımına teşekkür ederken, son maçlarını kazanarak hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsim Tam ise ligde kalmayı garantilediklerini belirterek, Bandırmaspor'a başarılar diledi.

05.05.2024 19:07
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörencü'nü 2-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, son maçlarını kazanarak play-off'a kalmak istediklerini belirtti.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını fakat şanssız bir gol yediklerini söyledi.

Üç puan aldıkları için mutlu olduklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Özellikle bize, kulübe, yönetime inanan oyuncu arkadaşlarımıza ve çalışan personellerimize teşekkür ediyorum. Üç puan almak güzel, mutluyuz. Bir maçımız kaldı, hedefimiz hep play-off'a kalmaktı, biraz zor olacak ama Allah inşallah kalbimize göre verir. Galibiyeti onursal başkanımıza, yönetimimize ve buraya kadar gelerek destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz."

Şimşek, Adanaspor maçını kazanarak play-off'a kalmak istediklerini sözlerine ekledi.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsim Tam, geçen hafta aldıkları galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini dile getirdi.

Tam, bugünkü maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de puan ve puanlar almak istiyorduk, ikinci yarıya çok iyi başlamıştık. Bir anlık dalgınlıkla yediğimiz bir golle mağlup olduk ama oyuncularımı vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bandırmaspor'un da play-off'la ilgili ciddi bir mücadelesi vardı, son haftaya girdiler. Onlara da başarılar diliyorum. Umarım bütün takımlar kazasız, sakatsız ligi bitirirler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörencü'nü 2-1 yenerek play-off hedefini sürdürdü - Son Dakika

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