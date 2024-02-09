Teksüt Bandırmaspor, Fransız Marvin Gakpa'yı transfer etti - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor, Fransız Marvin Gakpa'yı transfer etti

Teksüt Bandırmaspor, Fransız Marvin Gakpa\'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Marvin Gakpa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, transferin resmi olarak duyuruldu.

09.02.2024 21:15
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Fransız Marvin Gakpa'yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi "Bandırmaspor'a hoş geldin Gakpa" diye duyuruldu.

Marvin Gakpa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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