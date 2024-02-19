Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi

Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği\'ni 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Aktepe Stadı'nda oynanan maçın son bölümünde sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarıldı. Teksüt Bandırmaspor, 6. sıraya yükselerek puanını 36'ya çıkardı. Gençlerbirliği ise son 4 maçta sadece 1 puan alabildi ve 9. sırada yer alıyor.

19.02.2024 16:25  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Aktepe

Hakemler: Alpaslan Şen, Özgür Ertem, Barış Çiçeksoyu

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 75 Laura), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Dk. 46 Kayode), Rahman Buğra Çağıran, Akabueze (Dk. 46 Özgür Çek), Amilton (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Melih Bostan (Dk. 68 Siliki), Mustapha Yatabare

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Taha Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak (Dk. 65 Emre Batuhan Adıgüzel), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 90+4 Mert Çelik), Levent Ayçiçek (Dk. 57 Foor), Gakpa (Dk. 65 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Soukou)

Gol: Dk. 45+1 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Mücahit Albayrak, Dk. 87 Zafer Görgen, Dk. 88 Mehmet Özcan, Dk. 90+2 Soukou (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 28 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Laura, Dk. 90+6 Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği)

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçın son bölümünde sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarıldı.

Ligde iki maç sonra kazanan ve puanını 36 yapan Teksüt Bandırmaspor, 6. sıraya yükseldi.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 4 maçta sadece bir puan alabildi. 32 puanda kalan başkent temsilcisi 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:35:48. #1.12#
SON DAKİKA: Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement