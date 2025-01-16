Teksüt Bandırmaspor Hakan Bilgiç ile Anlaştı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, sağ bek Hakan Bilgiç ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 296 maçta 12 gol ve 15 asisti bulunan Hakan Bilgiç'in, en son Boluspor'da forma giydiği hatırlatıldı.