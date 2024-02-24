Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyeti taraftarlara armağan etti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'u 4-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyeti taraftarlarına armağan etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, maçta ilk golü yemelerine rağmen ilk yarıyı berabere bitirdiklerini söyledi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ellerine geçirdiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:
"Bizim için çok güzel bir skor oldu. Saha avantajımızı en iyi şekilde değerlendirdiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet bizim için çok değerliydi. Taraftarımızın desteği maçın sonuna kadar devam etti. Galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Bundan sonraki maçların zorluk derecesi artıyor. Bizim de hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirmemiz çok önemli. Bugün bütün oyuncularımız verilen görevleri yaptı. Üstün bir oyunla maçı kazandık. Hedefimiz sezon bittiğinde Süper Lig'de olmak. Takımımız her geçen gün daha iyiye gidiyor ve alacağımız galibiyetlerle de 3-4 hafta sonra bizim için çok farklı şeyler konuşulacak. İlk hedefimiz gelecek hafta oynayacağımız Çorumspor maçını kazanmak."
Ümraniyespor cephesi
Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Orhan Gençer ise maçta iyi bir performans sergileyemediklerini dile getirdi.
Maçta ilk yarı ile ikinci yarının kendileri için farklı geçtiğini anlatan Gençer, "Şansız bir günümüzdeydik, ikinci golü erken yiyince konsantrasyonumuz azaldı. Futbolun doğasında bu tarz şeyler olabiliyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Rakibimizi de kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
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