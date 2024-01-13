 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor ile berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor ile berabere kaldı

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savunmayı iyi yapan bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, bir gol bulsalar daha farklı olabileceğini söyledi. Hakan Kutlu ise zor bir deplasmandan 1 puan almanın değerli olduğunu ifade etti.

Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor ile berabere kaldı
13.01.2024 - 16:20,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Savunmayı iyi yapan bir takıma karşı oynadık, belki bir gol bulsaydık daha farklı olurdu." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Süper Lig'e çıkmak için seri galibiyet almaları gerektiğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Oyuncularımın mücadelesinden memnunum ama kazanmak istiyorduk, çok üretken bir oyun oynamadık. Savunmayı iyi yapan bir takıma karşı oynadık, belki bir gol bulsaydık daha farklı olurdu. Çok üretemedik, ceza sahasında çoğalamadık. Net 1-2 pozisyonu değerlendirebilseydik bugün üç puanla buradan ayrılabilirdik. Bazen takımlar taraftarları mutlu eder bazen de taraftar takımı ayağa kaldırır. Taraftarımızın biraz daha desteklerini artırmasını istiyorum. Bu maçtan dersler çıkarıp Boluspor maçını kazanmak için hazırlanacağız."

Kutlu: "Burası çok zor bir deplasman"

Hakan Kutlu da şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

Sahaya 11 yerli oyuncuyla çıktıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"Maç sonuna kadar iyi mücadele eden rakibine pozisyon vermeyen bir takımımız vardı. Burası çok zor bir deplasman, burada aldığımız 1 puan bizim için çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bugünkü hakemi de tebrik ediyorum güzel bir maç yönetti. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erzurumspor Kulübü, Trendyol, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor ile berabere kaldı - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda 'teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda "teröristan" kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor ile berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement